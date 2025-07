Sommer-Galatasaray, in Turchia sicuri: apertura! Ora le trattative

Occhio alla pista Sommer-Galatasaray. Dalla Turchia rilanciano di un’apertura del portiere svizzero al club di Istanbul. E il vicepresidente dei turchi si trova a Milano e presto inizierà le trattative con l’Inter.

NUOVA APERTURA – Il Galatasaray vuole fare spese in Italia. Oltre alla questione Victor Osimhen con il Napoli e a quella Hakan Calhanoglu con l’Inter, il club di Istanbul, campione di Turchia, è a caccia di un portiere e lo vuole acquistare proprio dalla Beneamata. Nel mirino c’è sempre Yann Sommer. Il portiere svizzero, riporta il quotidiano turco HaberTurk, in precedenza aveva chiesto cinque milioni di euro per un anno al Galatasaray, ma adesso ha abbassato un po’ le sue pretese, aprendo al trasferimento. Inoltre, il vicepresidente del Gala, Abdullah Kavukçu, si trova a Milano e presto si siederà a tavolino per avviare le trattative con l’Inter.

Sommer il più accreditato per il Galatasaray: incontro con l’Inter?

ACCREDITATO – Sommer, 36 anni, è considerato dall’Inter ancora il numero uno della porta, nonostante dietro scalpiti Josep Martinez. Lo svizzero, discutono sempre dalla Turchia, è il più accreditato per diventare il nuovo guardiano della porta giallorossa. Ma allo stesso tempo, si stanno sondando altri profili. Infatti, dopo gli incontri in Italia, Abdullah Kavukçu andrà a Londra e incontrerà il Chelsea per Djordje Petrovic. Il Chelsea non rinuncia alla sua offerta da 22 milioni di sterline per il portiere 25enne.