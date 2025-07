Sommer, cessione non impossibile! La situazione sulle alternative

Yann Sommer, nonostante la maglia da titolare garantita anche per la prossima stagione, sta valutando un suo addio. Su di lui ci sono alcune squadre, con il Galatasaray in cima alla lista.

PORTA – L’Inter guarda al futuro tra certezze e possibili cambiamenti. Uno dei nodi principali riguarda la porta: Yann Sommer, protagonista dell’ultima stagione da titolare, potrebbe lasciare Milano da qui a settembre. Nonostante il buon rendimento, il club nerazzurro sta valutando l’ipotesi di una cessione per rinnovare e ringiovanire il reparto. Il primo nome è quello di Josep Martinez, portiere classe ’98 che si è messo in luce con nelle poche occasioni avute con Inzaghi. L’Inter vorrebbe puntare direttamente su di lui, ma Marotta mantiene vivi alcuni contatti alternativi, in caso non ci sia la piena fiducia.

Inter, non solo Martinez! La situazione

NOMI – Tra le suggestioni che restano monitorate c’è anche quella di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana, attualmente al PSG, è in scadenza nel 2026, ma alcune dinamiche di mercato potrebbero anticipare una sua uscita già nel 2025. Marotta osserva con attenzione, pronto a muoversi se dovessero aprirsi spiragli. Il futuro tra i pali dell’Inter resta dunque in divenire, con la possibilità concreta di un cambio già in questa estate. Mentre, un nuovo nome uscito nelle scorse ore, è quello che porta a Carnesecchi.