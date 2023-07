Sommer al Bayern Monaco: accettate le condizioni dell’Inter! − CdS

Yann Sommer spinge per vestire la maglia dell’Inter, ma col Bayern Monaco la situazione fatica a definirsi. Intanto, lancia messaggi dall’Asia

PRIORITARIO − Sommer obiettivo vitale per l’Inter, che si ritrova al suo secondo giorno in Giappone senza portieri titolari. Si spinge per lo svizzero del Bayern Monaco. Situazione ancora in stallo. Il Bayern Monaco vuole i soldi della famosa clausola da sei milioni di euro, ma soprattutto non ha ancora trovato il suo sostituto. Neuer è ai box e il suo recupero va a rilento. Ma l’Inter e Sommer non possono aspettare a lungo. Tra club e giocatore c’è già l’accordo e lo stesso 34 enne di Morges manda segnali al Bayern: ieri ha saltato l’allenamento. Importante sarà l’amichevole contro il Manchester City di domani. Se dovesse saltare pure quella allora sarebbe difficile trovare una giustificazione.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno