Il sogno del Triplete dell’Inter è sfumato per quattro motivi – CdS

Niente triplete per l’Inter di Simone Inzaghi, passata in 7 giorni dalla gloria col Bayern Monaco al cocente KO col Milan in Coppa Italia. I quattro capi di imputazione.

SERVE REAGIRE – Dalla gioia e dall’entusiasmo di poter arrivare a tutto alla disfatta col Milan che ha fatto sfumare definitivamente i sogni del Triplete. E adesso l’Inter dovrà immediatamente reagire, per evitare che questa stagione si concluda senza trofei. Il Corriere dello Sport ha voluto analizzare appunto la stagione dei nerazzurri, che nelle ultime due partite hanno perso due volte di fila (non accadeva da due anni) e che tra domenica e mercoledì prossimo saranno attesi da due match cruciali in campionato (Roma) e Champions League (Barcellona).

Inter, niente triplete e allarme zero titoli: quattro “colpe”

ANALISI – L’età media dell’Inter non ha di certo aiutato. Le troppe partite ravvicinate hanno praticamente spremuto diversi giocatori “maturi”. Diventa difficile, insomma, chiedere ad ultratrentenni di esprimersi sempre o quasi al massimo, a distanza di 3-4 giorni tra un impegno o l’altro. Di certo l’infermeria non ha aiutato. L’Inter in questa stagione ha pagato tanti infortuni, concentrati peraltro in un reparto particolare. Dumfries, Zielinski e Thuram, a tal proposito, dovrebbero rientrare a breve. Un altro fattore è la cosiddetta panchina lunga. Sfatando questo falso mito, l’Inter non ha rincalzi all’altezza dei titolari. Da Taremi e Correa, passando per Frattesi, Asllani, si tratta di giocatori che abbassano il livello della squadra. E ciò ovviamente si collega al mancato mercato di gennaio. E da questo punto di vista, Inzaghi non è stato aiutato dalla società, che ha deciso di non puntellare l’attacco. Asensio, ad esempio, poteva servire eccome.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno