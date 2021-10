Socios e Inter: le cifre ufficiali e i dettagli dell’accordo per la sponsorship

Nel CDA di oggi in casa Inter (vedi articolo), si è parlato anche delle cifre ufficiali e dei dettagli dell’accordo con il nuovo main sponsor, ovvero Socios. Informazioni diverse, rispetto a quanto trapelato al momento dell’annuncio dell’accordo.

CIFRE E DETTAGLI – Socios e Inter, un accordo meno “vantaggioso” rispetto a quanto trapelato al momento dell’annuncio (vedi articolo). Le cifre ufficiali e i dettagli, infatti, sono stati resi noti oggi nel CDA di casa nerazzurra. Questo il paragrafo dedicato al main sponsor nella relazione sulla gestione dal 31/07/2020 al 30/06/2021: “Nei mesi successivi al 30 giugno 2021, la Società ha sottoscritto un accordo con Socios.com, per la stagione sportiva 2021/2022 a fronte di un corrispettivo pari ad Euro 16 milioni a titolo di Global Main Jersey Partner. E dalla stagione 2022/2023 alla stagione sportiva 2024/2025, a fronte di un corrispettivo annuo pari ad Euro 1 milione, a titolo di Global Sponsor Advertising Rights“.

ACCORDO – Sono quindi 19 in totale i milioni che Socios corrisponderà all’Inter per un totale di quattro anni. Un anno da main sponsor (16 milioni), più tre milioni nei prossimi tre anni con una sponsorship minore. Resta da capire se ci sarà il modo di riformulare l’accordo, ma per ora sono queste le cifre ufficiali.