Skriniar, UEFA lo inserisce nel Team of the Week della Champions League

Skriniar è stato il migliore in campo nel match di Champions League disputato dall’Inter in terra ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. Dopo il premio come miglior giocatore della partita (vedi articolo), il difensore slovacco è stato inserito dalla UEFA nel Team of the Week

PREMIO – Milan Skriniar in Champions League è stato protagonista di una prestazione maiuscola nel match contro lo Shakhtar Donetsk, terminata sul risultato di 0-0. Il difensore dell’Inter è stato inserito dalla UEFA nel Team of The Week relativo alla seconda giornata della fase a gironi di Champions.

🤩 | SKRINIAR Il difensore slovacco è stato inserito nel Team of the Week della @ChampionsLeague #UCTOTW #UCL https://t.co/ZfgNaG8cOW — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 30, 2021

Skriniar ormai non stupisce più, né in Italia né in Europa.