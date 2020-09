Skriniar, Tottenham offre anche un giocatore: l’offerta all’Inter

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Milan Skriniar resterebbe sempre nei pensieri del Tottenham che avrebbe presentato un’offerta per convincere l’Inter

INDISCREZIONE – Giunge direttamente da Londra una nuova indiscrezione riguardante il possibile trasferimento di Milan Skriniar al Tottenham. Alastair Gold, corrispondente vicino agli ambienti Spurs per Football.london, ha parlato della possibile operazione di mercato con il club nerazzurro per il difensore slovacco. Quest’ultimo potrebbe passare al club londinese per 32 milioni di sterline più bonus, o almeno questa sarebbe la speranza della società inglese. Al momento però la richiesta dell’Inter resterebbe ferma a circa 45 milioni di sterline.

SITUAZIONE – Inoltre per ora il Tottenham non avrebbe i fondi necessari per concludere l’affare. Per questa ragione avrebbe proposto delle contropartite tecniche, tra cui Juan Foyth, ma i nerazzurri avrebbero respinto queste ipotesi. Gli Spurs supererebbero comunque sulla buona riuscita dell’operazione, ma prima dovrebbero cedere al uni giocatori. In alternativa i londinesi avrebbero valutato il difensore del Benfica, Ruben Dias, ma il suo prezzo è ben oltre quello di Skriniar.

Fonte: Alastair Gold – Football.london