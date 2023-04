Skriniar torna col… PSG! Dopo l’intervento può aver chiuso con l’Inter – Sky

Skriniar, sottoposto ieri a un’operazione chirurgica, probabilmente non sarà più a disposizione dell’Inter. Di seguito la notizia di Sky Sport 24 sui tempi di recupero del difensore, atteso la prossima stagione dal PSG.

TEMPI DI RECUPERO – In mattinata è giunta la notizia dell’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto ieri Milan Skriniar (vedi articolo). Secondo quanto riporta Andrea Paventi, in collegamento con Sky Sport 24, per l’Inter non ci sono buone notizie. Per riprendersi dall’intervento il difensore slovacco avrà bisogno almeno di 30-40 giorni. Ai tempi di ripresa, già abbastanza lunghi, si aggiungerebbe anche il periodo utile a recuperare il tono muscolare, dopo essere stato fermo per tre mesi. A quel punto Skriniar tornerebbe ad allenarsi direttamente nel ritiro estivo, con i nuovi compagni di squadra del PSG però. Paventi spiega che le condizioni del calciatore, per ora ancora nerazzurro, verranno comunque rivalutate dal club nerazzurro nelle prossime settimane. È quasi certo, però, che la sua storia con l’Inter è ormai terminata e che Simone Inzaghi non potrà definitivamente contare su Skriniar per questo complicato finale di stagione.