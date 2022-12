Skriniar, tempo nemico dell’Inter! Passi avanti per un altro rinnovo − Sky

L’Inter a gennaio sarà alle prese con una sessione di mercato all’insegna dei rinnovi. Il punto della situazione sul rinnovo di Skriniar più importanti aggiornamenti sul futuro di Matteo Darmian.

SITUAZIONE DIFFICILE − Barzaghi ha poi fatto il punto sulla situazione del rinnovo di Milan Skriniar. Le sue parole: «Ausilio ha detto che l’Inter ha fatto a Skriniar un’offerta importante per quelle che sono le sue possibilità. Ovviamente essendo a pochi mesi dalla scadenza più il tempo passa e peggio è. Diventa più difficile dire no alle lusinghe degli altri club come ad esempio il PSG, che possono offrirgli ingaggi molto importanti. Per questo dico che diventa sempre più difficile la questione. Bisogna comunque sottolineare il lavoro continuo dei dirigenti nerazzurri che si sono sempre detti ottimisti. Però adesso si tratta di un’impresa. Più andiamo avanti più diventa complicato. L’Inter aspetta quindi una sua risposta, segnale che il dialogo tra le parti è ancora aperto. Il club nerazzurro probabilmente aspetterà ancora un po’, vista l’importanza e l’affetto che c’è per il difensore. Non c’è ancora un’ultimatum, però fine gennaio potrebbe essere una data interessante per chiedere allo slovacco una risposta definitiva».

PASSI AVANTI − Il giornalista ha infine chiuso con importanti aggiornamenti sul futuro di Matteo Darmian: «C’è invece una novità che riguarda Darmian che è uno di quei calciatori che può rinnovare il contratto. Ci sono stati dei passi avanti. Si lavora per un biennale. È un giocatore che ha saputo dimostrare la sua utilità su entrambe le fasce. Insomma ovunque viene schierato riesce a rendere bene. L’Inter per questo ha sempre detto di voler approcciare in questo modo al difensore italiano. Non c’è ancora nulla di chiuso, ma i discorsi sono ben avviati e segnaliamo passi in avanti da questo punto di vista».