Skriniar, sospiro di sollievo per l’Inter: confermata la prima sensazione – Sky

Arrivano buone notizie per quanto riguarda l’infortunio di Milan Skriniar, subito ieri nel corso del primo tempo di Slovacchia-Kazakistan. Di seguito l’esito degli esami secondo quanto riportato da Sky Sport.

NOVITÀ IMPORTANTI – Sospiro di sollievo per l’Inter per quanto riguarda l’infortunio di Milan Skriniar. Gli accertamenti hanno confermato il problema muscolare ed escluso interessamenti del ginocchio. In serata – riporta Sky Sport -, la Slovacchia dovrebbe comunicare l’esito degli esami.