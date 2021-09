Skriniar senza turnover. Inamovibile con Conte e anche con Inzaghi

Skriniar è uno dei giocatori più importanti in casa Inter. Come riporta anche Andrea Paventi di Sky Sport, in collegamento da Appiano Gentile, lo slovacco è diventato un titolare inamovibile con Conte e si sta confermando anche con Inzaghi

INAMOVIBILE − Skriniar continua ad essere un leader dell’Inter in fase difensiva. Il forte centrale slovacco è ormai diventato in poco tempo un uomo di fiducia anche di Inzaghi, il quale non ne può fare a meno. Paventi lo conferma in collegamento: «Allenamento finito non da molto. Ci sono giocatori che non hanno fatto turnover, come Milan Skriniar. Lui insieme a Stefan de Vrij è il giocatore di equilibrio. Entrambi non hanno saltato un minuto. Insieme ad Alessandro Bastoni, danno sicurezza all’intero del rapporto. Skriniar è passato dalla difesa a quattro a quella a tre. Con Antonio Conte è diventato inamovibile e lo è rimasto ovviamente con Simone Inzaghi».