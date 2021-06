Skriniar scatenato in nazionale con il vizio del gol: i numeri della crescita

Quando Milan Skriniar veste la maglia della sua nazionale, la Slovacchia, si scatena. Oltre ad avere il vizio del gol. Quello (decisivo) segnato ieri contro la Polonia è infatti il suo terzo gol nelle ultime quattro presenze.

SCATENATO – La grande crescita di Milan Skriniar in questa stagione con la maglia dell’Inter, è dimostrata anche dai suoi numeri in nazionale. Con la Slovacchia, infatti, la colonna difensiva nerazzurra ha trovato tre reti. Tutte arrivate nelle ultime quattro presenze con la sua rappresentativa. Il primo gol ufficiale del difensore con la maglia della Slovacchia è infatti arrivato contro Malta, nel 2-2 in rimonta della sfida valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. A seguire, poi, la rete nel 2-1 contro la Russia (sempre per le Qualificazioni ai Mondiali 2022) e quello di ieri contro la Polonia (vedi video) nella prima partita del Gruppo E di Euro 2020. Nel mezzo, lo 0-0 contro l’Austria in amichevole.

CRESCITA – Numeri, quelli fatti registrare da Milan Skriniar nelle ultime presente con la Slovacchia, che testimoniano la sua crescita. Cinque presenze e tre gol nel 2021, a fronte di 41 presenze totali con la sua nazionale. Non solo un miglioramento netto nell’ultima stagione all’Inter (coronata con la vittoria dello scudetto), ma anche nella Slovacchia. Euro 2020 sarà la vetrina giusta per togliersi ulteriori soddisfazioni.