Skriniar-PSG, rilancio all’Inter più ingaggio monstre. Il piano Bremer − SM

Skriniar rimane il big in uscita dall’Inter. Il PSG è pronto al rilancio che potrebbe far vacillare i nerazzurri. Intanto, prossima settimana ci sarà un incontro col Torino per Bremer. L’Inter prova a stringere i tempi

INGAGGIO MONSTRE − Il sacrificio pesante in casa Inter dovrebbe essere Skriniar. Sul giocatore continua il pressing del PSG, pronto al rilancio. Il punto di Daniele Miceli su Sport Mediaset: «Milan Skriniar? Probabilmente sarà lui il sacrificato. Il PSG arriverà sui 70 più bonus mentre il giocatore andrà a guadagnare quasi nove milioni di euro. Il sostituto sarà Gleison Bremer, prossima settimana un incontro per abbassare le pretese del Torino. Cairo parte da 40 milioni ma l’Inter vorrà chiudere sotto i 30. Possibile inserimento di una contropartita».