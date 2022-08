Skriniar, il PSG perde quota! Rinforzo? Un giocatore vuole solo l’Inter − SM

Il mercato dell’Inter è focalizzato sul difensore. Skriniar sempre più vicino a restare, PSG arretra. Intanto, in entrata un giocatore non ha dubbi, escluse tutte le altre destinazioni

MERCATO − Daniele Miceli, in collegamento su Sport Mediaset, ha fatto il punto sulle ultime mosse dell’Inter: «Non arriverà mai il PSG a 70 milioni di euro su Milan Skriniar, sta sondando altri profili. Potrebbe arrivare a 60 ma servirebbe il no di Steven Zhang. Francesco Acerbi ha rifiutato tutte le destinazioni, aspetta l’Inter. Tra Skriniar o Dumfries? Oggi non vanno a meno che il PSG non impazzisca».