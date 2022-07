Skriniar-PSG ancora! A Londra l’incontro: presente anche Al-Khelaifi − SI

Nuovi dettagli sull’incontro per Milan Skriniar in ottica PSG. L’Inter, tramite l’intermediario Busardò, incontrerà il PSG. Domani si capirà moltissimo sul futuro del centrale slovacco

INCONTRO − Tra poche ore ci sarà un incontro per Skriniar a Londra. Così Michele Criscitiello a Sportitalia mercato: «Domani a Londra ci sarà un incontro tra Inter e PSG con il solito intermediario Busardò, già protagonista nell’operazione Bremer. L’intermediario è arrivato a Londra così come il presidente del PSG Al-Khelaifi. Ma non è nulla di trascendentale per entrambi. Domani ci sarà questo incontro per capire se Inter e PSG possano arrivare ad una quadra per il futuro di Milan Skriniar. Se non si arrivasse ad un accordo alle cifre dell’Inter, allora si andrebbe a parlare di un rinnovo molto più sostanzioso rispetto a quello attuale. Ma Busardò sarà a Londra anche per Bruno Tavares, laterale dell’Arsenal in orbita Atalanta».