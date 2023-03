Skriniar preoccupa (anche) il PSG: non più in campo con l’Inter?

L’infortunio di Skriniar lo ha tenuto fuori nell’ultimo mese, fatta eccezione per i minuti finali di Porto. Dalla Slovacchia è tornato in breve tempo, ribadendo il problema alla schiena e smentendo le voci sul suo conto (vedi articolo). Ma in Francia L’Équipe rilancia: c’è chi pensa che non giocherà più con l’Inter e che il PSG non sia così tranquillo.

ESPERIENZA FINITA? – Non è così scontato che Milan Skriniar torni a giocare con l’Inter. O almeno: questa è l’ipotesi che fa L’Équipe, alimentando dubbi sulle reali condizioni del prossimo difensore del PSG. Il trasferimento a parametro zero a oggi non è in discussione, ma anche in Francia il problema alla schiena dell’ex capitano preoccupa. Stando al quotidiano transalpino c’è addirittura una parte del suo entourage che sostiene che Skriniar non rientrerà prima della prossima stagione. Ossia che Porto-Inter sia stata la sua ultima in nerazzurro. Nel pomeriggio di ieri lo stesso difensore ha ribadito come le cure siano concordate con l’Inter, dopo le voci circolate di una visita consigliata dal PSG. La smentita via social non basta, perché ora c’è questo nuovo fronte che non esclude tempi di recupero lunghi. Un mistero quello di Skriniar, che ancora non si sa quando sarà risolto.

Fonte: L’Équipe – Damien Degorre