Skriniar positivo al Coronavirus, oggi il responso per l’Inter. La situazione

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Skriniar ieri ha avuto una positività al Coronavirus, riscontrata nei test fatti con la Slovacchia (vedi articolo). Il difensore non giocherà stasera contro l’Irlanda ed è in forte dubbio la sua presenza al derby Inter-Milan di sabato 17. Sono ore di attesa per conoscere le sue condizioni di salute.

IN ATTESA DEL VERDETTO – L’Inter riceverà oggi dalla Slovacchia l’esito del secondo tampone per Milan Skriniar, dopo il primo positivo al Coronavirus. Il difensore nerazzurro si è subito sottoposto, nella giornata di ieri, a un nuovo test il cui esito è previsto per oggi. Dovesse essere confermata la sua positività, come per Alessandro Bastoni, sarà obbligata la rinuncia alle partite della nazionale. In caso di risultato negativo dovrà fare un secondo controllo. Solo in caso di doppia negatività, infatti, Skriniar potrà ritenersi guarito e tornare a giocare. Scontata, pertanto, la sua assenza questa sera (ore 20.45) dalla semifinale play-off di qualificazione agli Europei, che la Slovacchia giocherà contro l’Irlanda. A nove giorni dal derby contro il Milan, che si disputerà sabato 17 alle ore 18, le possibilità di vederlo in campo passano da oggi. Con la conferma della positività al Coronavirus è da escludere che Skriniar possa esserci nella stracittadina.