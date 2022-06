Skriniar, Paris Saint-Germain pronto all’affondo. La posizione dell’Inter – TS

Milan Skriniar è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Secondo Tuttosport, lo slovacco è l’obiettivo numero uno dei parigini per la difesa.

AFFONDO – Il Paris Saint-Germain è tornato alla carica per Milan Skriniar. Secondo Tuttosport, il difensore slovacco è un obiettivo di lunga data dei parigini che, già con Leonardo, avevano provato a strappare lo slovacco all’Inter. Adesso, anche il nuovo direttore sportivo del club francese, Luis Campos, starebbe provando a mettere a segno il colpo. Secondo il quotidiano, il ds dei parigini, avrebbe passato gli ultimi giorni a Milano. Obiettivo? Provare a sgretolare il muro che il difensore ha sempre messo fra lui ed un trasferimento lontano dall’Inter. Lo slovacco, infatti, ha sempre ribadito (anche di recente, ndr) il suo amore per i colori nerazzurri ed è da molti indicato come futuro capitano dell’Inter. La società, però, visti i paletti imposti da Suning, dovrà chiudere il mercato con un attivo da 60 milioni: la cessione di un big come Skriniar risolverebbe, in un solo colpo, i problemi.

Fonte: Tuttosport – F.M