Skriniar: «Cerco di dare il massimo per l’Inter. Voglio ringraziare i tifosi»

In una breve anteprima di Io Sono Skrinka, da mercoledì su DAZN, il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato del suo rapporto con la squadra e soprattutto con i tifosi.

BEL RAPPORTO – Intervistato da Borja Valero, Milan Skriniar ha fatto il punto sul suo impegno per i colori dell’Inter e del suo rapporto con i tifosi: «Dall’inizio ho sempre cercato di dare il massimo per questa squadra e finora sto continuando a farlo. Cerco anche sempre di aiutare i miei compagni come ho sempre fatto. I tifosi mi vogliono bene e ho un buonissimo rapporto con loro, li voglio ringraziare per questo. È una cosa bellissima per un giocatore avere un ottimo rapporto con i tifosi».