Skriniar-Inter, settimana decisiva per il rinnovo. PSG alle spalle – CdS

L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Milan Skriniar. Secondo il Corriere dello Sport, questa potrebbe essere la settimana decisiva per il prolungamento di contratto.

DECISIVA – Questa potrebbe essere la settimana del rinnovo di Milan Skriniar. La volontà di Marotta di chiudere la questione entro la sosta per i mondiali fa credere, secondo il Corriere dello Sport, che in settimana possa esserci un incontro fra l’Inter e l’entourage del giocatore. L’offerta del club nerazzurro è nota: 6,5 milioni netti, in linea con i top della rosa, più bonus. Un’offerta generosa, ma lontana dai 10 milioni netti proposti dal PSG. Il difensore slovacco, però, sembra aver messo alle spalle il corteggiamento dei transalpini e tutto fa supporre, secondo il quotidiano, che presto apporrà la sua firma sul rinnovo di contratto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno