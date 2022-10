Skriniar-Inter, rinnovo probabile ma tanto dipenderà da una partita − TS

L’Inter continua a lavorare sul rinnovo di Milan Skriniar dopo aver rischiato di perderlo in estate. Lo slovacco, con la fascia al braccio nelle ultime uscite, ha ottime chance di rimanere. Ma fondamentale sarà una partita in arrivo

PARTITA NELLA PARTITA − La questione legata al futuro della società (vedi articolo), non sta distraendo l’Inter da un altro fronte altrettanto fondamentale: il rinnovo di Milan Skriniar. Dopo la telenovela estiva con il lungo corteggiamento del PSG e il diniego di Zhang arrivato praticamente all’ultimo giorno di mercato, in casa nerazzurra adesso si punta al prolungamento di contratto. Lo slovacco, deludente nelle prime partite, sta ritornando ai suoi livelli. Con tanto di fascia da capitano sul braccio. Il rinnovo dipenderà tanto e tutto dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Da lì Zhang spera di raccogliere i soldi necessari per prolungare la permanenza della colonna slovacca. Ecco perché l’imminente match point contro il Viktoria Plzen mercoledì sarà fondamentale. Dopo la gara, Marotta e Ausilio incontreranno il suo procuratore per chiudere la questione. Sia da una parte che dall’altra filtra ottimismo. L’altra ipotesi sarebbe l’addio anticipato già a gennaio per non perderlo a zero.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino