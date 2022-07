Skriniar, l’Inter è pronta a blindarlo! Ingaggio da top come altri due − SM

Skriniar adesso rimarrà all’Inter. Questo il diktat della società che dopo aver perso Bremer, ha cambiato i suoi piani. Lo slovacco rinnoverà a cifre da top

RINNOVO − Niente Bremer, l’Inter blinda Milan Skriniar. Lo slovacco rimarrà in nerazzurro con rinnovo di contratto fino al 2027 e ingaggio top da sei milioni l’anno come gli altri due big della squadra Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. È stato fatto di tutto per arrivare a Bremer ma l’offerta della Juventus, come riporta Sport Mediaset, non era assolutamente fattibile. Piani adesso cambiati. Da non dimenticare però l’attivo sul bilancio da raggiungere entro il 30 giugno 2023. Dunque, il sacrificio di un big sarà posticipato.