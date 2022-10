Skriniar-Inter, oggi incontro per il rinnovo! Fiducia Zhang: l’offerta – SM

Milan Skriniar e l’Inter al lavoro per il rinnovo. Secondo quanto riferito da SportMediaset, oggi andrà in scena un incontro fra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del giocatore. Zhang fiducioso

INCONTRO – La giornata di oggi potrebbe essere fondamentale per il futuro di Milan Skriniar. Secondo quanto riferito da SportMediaset, in giornata l’entourage del difensore slovacco incontrerà la dirigenza dell’Inter. Sul tavolo la proposta del rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno del 2023, con un cospicuo aumento dell’ingaggio. Il club nerazzurro proporrà un prolungamento a 6,5 milioni di euro a stagione: un aumento rispetto ai 3,8 attualmente percepiti dal calciatore e la stessa cifra percepita da Lautaro Martinez. La dirigenza dell’Inter e Steven Zhang hanno fiducia e sperano in un accordo in tempi brevi: si teme un nuovo affondo del PSG. I transalpini, infatti, in estate avevano offerto al calciatore 9 milioni di euro netti, e in caso di arrivo del difensore a parametro zero potrebbero alzare ulteriormente l’asticella a cifre che l’Inter non può permettersi.

Fonte: SportMediaset.it