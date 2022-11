Skriniar-Inter, c’è da lavorare sui bonus: resta viva una sensazione! − SM

Skriniar è in vacanza in attesa del 2 dicembre, giorno di ritrovo dell’Inter. Si lavora ancora sul rinnovo di contratto, la grana è sui bonus. Da capire quando arriverà la soluzione definitiva

SI LAVORA − In casa nerazzurra non si è ancora chiuso il capitolo rinnovo Skriniar. Claudio Raimondi, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha aggiornato sulla situazione: «Skriniar? C’è univocità di intenti: rinnovo a 6 milioni di euro, si gioca sui bonus. Il PSG offriva nove milioni, ma l’Inter non ci può arrivare. Il giocatore vuole dei bonus facili, lui è in vacanza a Dubai. Trattativa spigolosa che presenta piccoli margini di rischio ma sarebbe clamoroso che la trattativa saltasse. L’Inter però non si spingerà oltre i 6,5 milioni di euro».