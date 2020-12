Skriniar: “Inter, che orgoglio la fascia da capitano! Ronaldo il mio idolo”

Condividi questo articolo

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Skriniar il giorno prima di Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per l’ultima giornata dei gironi di UEFA Champions League, in un’intervista pubblicata al Matchday Programme ha parlato dei suoi ruoli, delle sue emozioni all’Inter e del suo idolo Ronaldo (QUI il link all’intervista completa).

TUTTI I RUOLI – Skriniar in un’intervista al Matchday Programme in vista di Inter-Shakhtar Donetsk, ha spiegato il perché la volontà di fare il calciatore e dei suoi ruoli: «Ho iniziato a giocare perché volevo diventare un calciatore come mio papà, di ruolo facevo l’attaccante, negli anni sono diventato centrocampista e poi difensore».

EMOZIONI – Skriniar racconta le sue emozioni in maglia nerazzurra e del suo idolo Ronaldo il fenomeno: «L’emozione più grande all’Inter è stato l’esordio con questa maglia, soprattutto quello in UEFA Champions League e poi con la fascia da capitano a Udine, un grande orgoglio. Il mio sogno? Vincere con questi colori e far felice tanti tifosi che ogni giorno ci supportano. Il mio idolo da bambino senza dubbio Ronaldo, il Fenomeno. Mai visto un giocatore più forte».