Skriniar-Inter, basta indugi: trattativa rinnovo parte da zero. Due ostacoli

Skriniar e l’Inter riaprono i discorsi sul rinnovo di contratto (QUI le ultime). Dopo la fascia di capitano indossata contro il Barcellona, con tanto di prestazione da “vecchio” Skriniar, il club nerazzurro decide di accelerare anche perché il tempo stringe e gli ostacoli ci sono

MOVIMENTI – Milan Skriniar e l’Inter non indugiano più e dopo la trasferta di Barcellona avvieranno i contatti per rimettere sul tavolo il discorso rinnovo. Il difensore slovacco già prima dell’estate aveva iniziato a parlarne con il club nerazzurro, poi il mercato estivo, il pressing del Paris Saint-Germain e l’interesse dell’Inter per Gleison Bremer hanno cambiato completamente le prospettive. Fino a giungere all’attualità.

BASTA INDUGI – L’attualità parla di uno Skriniar ancora un tantino distratto dalle voci sul PSG, intenzionato a riprovarci a gennaio e alla metà del prezzo. L’Inter proprio per tutti questi motivi non deve e non può più temporeggiare: il contratto scade a giugno 2023 ma già da febbraio lo slovacco sarebbe libero di accordarsi con chiunque. Inoltre le nuove discussioni sul rinnovo non saranno così semplici come magari potevano essere prima del PSG.

PRETESE – Innanzitutto, Skriniar ora pretende di più proprio alla luce dell’offerta di ingaggio dei parigini. L’ex Sampdoria è molto amato dai tifosi e rispettato dallo spogliatoio, sa di essere un leader e un giocatore fondamentale e come tale vuole essere trattato (ricordate le dichiarazioni di Ivan Perisic posta Coppa Italia?). Inoltre le sirene francesi non si sono ancora spente: l’Inter dovrà giocarsi bene le sue carte per evitare gli ostacoli di una trattativa che di fatto ricomincia da zero.