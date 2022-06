Skriniar, infortunio in Nazionale. Lui però ha rassicurato l’Inter – CdS

Skriniar, titolar ieri in Slovacchia-Kazakistan, qualche minuto prima della fine del primo tempo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema a una gamba. Secondo il Corriere dello Sport, però, in serata il calciatore ha rassicurato l’Inter.

INFORTUNIO – Arrivano conferme riguardo il brutto infortunio di Milan Skriniar con la Slovacchia. In campo contro il Kazakistan, il calciatore è stato protagonista – a suo malgrado -, di un brutto infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco praticamente allo scadere del primo tempo. Il calciatore è uscito con le sue gambe, ma una volta arrivato in panchina ha messo le mani sul volto. Secondo il quotidiano romano, il difensore in serata ha rassicurato l’Inter spiegando che si tratterebbe di un guaio muscolare ai flessori.

Fonte: Corriere dello Sport

