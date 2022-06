Skriniar incedibile ma non quanto Bastoni. L’Inter cambierà modulo! − AP

Inter attiva anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Deve essere sacrificato un giocatore per fare cassa. Skriniar più di Bastoni anche per una questione tattica

UNO PIÙ INCEDIBILE − Secondo Alfredo Pedullà, Skriniar è più cedibile di Bastoni anche per un motivo tattico: «Skriniar? Giornata di fibrillazione. L’Inter lo ritiene incedibile ma non quanto Bastoni, mi risulta che Inzaghi potrebbe passare ad un 3-4-2-1 o 3-4-1-2. Quindi l’indispensabile è Bastoni. L’Inter chiede 80 milioni di euro ma si potrebbe definire il tutto per 65/68 milioni. Skriniar primo indiziato per l’incedibilità di Bastoni».