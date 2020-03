Skriniar giocatore slovacco dell’anno 2019! Cede trono ex calciatore di A

Milan Skriniar è il calciatore slovacco dell’anno 2019, il difensore dell’Inter ce l’ha fatta dopo essere arrivato secondo nei due anni precedenti

SKRINIAR – Milan Skriniar può finalmente alzare il trofeo di migliore calciatore slovacco dell’anno. Dopo essere andati a vuoto i due precedenti tentativi, il difensore dell’Inter è stato finalmente eletto come giocatore numero uno della Slovacchia per il 2019. Nei due anni precedenti era arrivato alle spalle di un ex collega di Serie A, l’allora centrocampista del Napoli, Marek Hamsik, ora al club cinese del Dalian Yifang. Il centrale nerazzurro ha ottenuto 35 punti in più di Martin Dubravka, portiere del Newcastle, e 52 dell’ex capitano della squadra partenopea.