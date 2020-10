Skriniar finalmente in Italia! Tampone in programma nelle prossime ore

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Secondo “Gianlucadimarzio.com”, Milan Skriniar è già atterrato in Italia dopo 20 giorni di isolamento in Slovacchia. L’ex Sampdoria si sottoporrà a nuovo test molecolare. I dettagli e le prossime mosse dell’Inter

ATTESA – Milan Skriniar è tornato a Milano. L’Inter e Antonio Conte sono pronti a riabbracciare lo slovacco, ma prima l’ex Sampdoria dovrà sottoporsi ad un tampone di controllo. Lo slovacco è risultato positivo al coronavirus tre settimane fa ed era rimasto in Slovacchia in isolamento. Secondo “Gianlucadimarzio.com”, il classe ’95 non sarà a disposizione di Conte per la sfida di sabato, ore 18, contro il Parma (che ha appena annunciato un nuovo positivo in squadra). Qualora il tampone fosse negativo, infatti, Skriniar dovrebbe comunque sostenere un complesso iter di idoneità medica. Il tecnico nerazzurro spera dunque di recuperarlo per la gara contro il Real Madrid di martedì prossimo. Se Skriniar dovesse essere ancora positivo, invece, come da protocollo potrà allenarsi in solitaria e attendere la negativizzazione.

Fonte: Gianlucadimarzio.com