Skriniar: «Fantastico vincere titoli con l’Inter! Mio infortunio…»

Milan Skriniar dal ritiro della Slovacchia che sarà costretto ad abbandonare causa problemi fisici (vedi QUI), ha parlato della vittoria del titolo di miglior giocatore slovacco per il quarto anno consecutivo grazie ai successi conquistati con l’Inter.

NUOVI TROFEI – Milan Skriniar esprime tutta la sua soddisfazione per la vittoria del titolo di miglior giocatore slovacco per il quarto anno consecutivo, da quando è all’Inter: «Dentro di me sentivo di poter difendere il primo posto in questo sondaggio considerati i successi della scorsa stagione con l’Inter. Però pensavo che Stanko Lobotka sarebbe stato eletto miglior giocatore dell’anno, considerata la sua straordinaria forma. Alla fine è stata una lotta serrata tra noi due e la differenza è stata solo di diciotto punti. La scorsa stagione è stato bello vincere la Supercoppa Italia e la Coppa Italia con l’Inter. Quest’anno ci siamo ripetuti con la Supercoppa italiana, una cosa fantastica».

INFORTUNIO – Milan Skriniar torna a parlare dell’infortunio alla schiena che lo costringeranno a saltare i prossimi impegni della Slovacchia: «Purtroppo non farò parte della squadra in vista dei prossimi incontri, li guarderò da spettatore. Finché la mia salute non me lo permetterà e i medici mi lasceranno andare, tiferò per i miei compagni. La squadra avrà bisogno dell’aiuto dei tifosi, e ha il mio totale sostegno».

Fonte: futbalsfz.sk