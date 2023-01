Skriniar e Dzeko, dal campo ai rinnovi: urgenze diverse. Attesa Inter − Sky

Da protagonisti in campo a situazioni urgenti sul tavolo rinnovi. Skriniar e Dzeko danno lavoro alla dirigenza dell’Inter. Le tempistiche sono però differenti

PROTAGONISTI ANCHE EXTRACAMPO − I due hanno disputato una gara importante contro il Napoli e rimangono questioni aperte sul mercato. Ospite negli studi SS24, Alessandro Sugoni ha aggiornato sul loro futuro: «Skriniar e Dzeko sono due giocatori che hanno dato grandi risposte. L’Inter qualche tempo in più se lo prenderà con Dzeko, ma non dimentichiamoci le parole di elogio di Ausilio nei suoi confronti. Il giocatore è disposto ad un’apertura. La situazione più urgente è quella legata a Skriniar. L’Inter si augura di avere una risposta entro fine mese. Se non arriverà, allora vorrà dire che il giocatore non ha accettato la proposta da sei milioni più bonus. Staremo a vedere se questa risposta ci sarà».