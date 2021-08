Skriniar capitan futuro, 200 presenze vicine. A settembre sarà rinnovo? – TS

Skriniar, amatissimo dai tifosi dell’Inter, simbolo di fedeltà e indicato come prossimo capitano nerazzurro. Lui punta alle 200 presenze e secondo “TuttoSport” a settembre potrebbe arrivare anche il rinnovo.

CAPITAN FUTURO – Skriniar futuro capitano? Lui è il l’indiziato numero uno dai tifosi e non solo: parlano i numeri: è il terzo per anzianità (dal 2017 all’Inter). Il difensore dell’Inter inoltre ha mostrato attaccamento alla maglia nel corso di questi anni, anche quando è stato messo un po’ ai margini dopo l’arrivo di Diego Godin, nonostante le tante richieste specialmente all’estero, lui ha sempre mostrato fedeltà ai colori nerazzurri. In questa stagione il 26enne centrale potrà tagliare il traguardo delle 200 presenze. Adesso è a 167 tra campionato e coppe, e sabato sarà subito titolare, come sempre, insieme a Stefan de Vrij e il giovane Alessandro Bastoni, che intanto segue le sue orme. Tra i titolari nerazzurri, c’è lui per anzianità, dopo Samir Handanovic (2012) e Marcelo Brozovic (2015). Anche Ivan Perisic è stato acquistato nel 2015, ma ha trascorso la stagione 2019-2020 al Bayern Monaco. Secondo “TuttoSport” inoltre, il difensore a settembre potrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter, in scadenza nel 2023.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi