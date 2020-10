Skriniar attende il secondo tampone: rischio quarantena in Slovacchia?

Milan Skriniar Slovacchia-Croazia

Skriniar, risultato positivo al Coronavirus così come Alessandro Bastoni (vedi articolo). Lo slovacco in particolare, oggi attende il risultato del secondo tampone effettuato, e da questo dipenderà molto la sua presenza o meno del derby (vedi articolo). In caso contrario, secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, rischierebbe la quarantena in Slovacchia.

IN ATTESA – Skriniar – così come Alessandro Bastoni -, è risultato positivo al Coronavirus (Covid-19), ed è asintomatico, e in attesa di scoprire l’esito del secondo tampone effettuato, rischierebbe la quarantena in Slovacchia, lì dove si trova in questo momento. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, scontata la loro assenza nel derby contro il Milan e nel primo impegno in UEFA Champions League contro il Borussia Monchengladbach.

Fonte: Sportmediaset.