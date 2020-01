Skriniar: “All’Inter sono cresciuto come giocatore e uomo!...

Skriniar: “All’Inter sono cresciuto come giocatore e uomo! 100 presenze…”

Condividi questo articolo

Skriniar è il protagonista della nuova puntata di “Unboxing”, nuova format di “Inter TV” che andrà in onda questa sera su “DAZN”. Nella piccola anteprima pubblicata dal club nerazzurro su Twitter, il difensore slovacco parla del traguardo delle cento presenze e della sua crescita personale

TRAGUARDO – Milan Skriniar parla di un importante traguardo, vale a dire le 100 presenze con l’Inter: «Significa tantissimo per me perché sono venuto qui tre anni fa e ho già giocato 100 partite. È una cosa bellissima. Speravo di giocare tante partite, ma non mi aspettavo che questo traguardo arrivasse così presto, sono contento. Ora ne ho anche più di 100».

CRESCITA – Skriniar poi parla della sua crescita personale: «Quanta importanza ha avuto l’Inter nella mia crescita personale? Tantissimo, quando sono venuto qui ero solo un ragazzino che giocava a calcio nella Sampdoria, che mi ha insegnato tanto. Qui però sono cresciuto non solo come calciatore ma anche come uomo. Quindi sicuramente l’Inter mi ha dato tantissimo ma anche Milano».