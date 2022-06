Skriniar, a breve accertamenti con l’Inter: atteso a Milano! Dzeko OK – Sky

Skriniar e Dzeko si sono entrambi infortunati con le loro rispettive nazionali. Secondo le ultime di Sky Sport, il difensore è atteso a breve a Milano per fare accertamenti con lo staff medico dell’Inter

ACCERTAMENTI – Milan Skriniar ed Edin Dzeko si sono entrambi infortunati rispettivamente con Slovacchia e Bosnia. Secondo le ultime di Sky Sport, l’Inter non è preoccupata ma il difensore è atteso comunque a Milano nei prossimi giorni: “Dzeko si è infortunato con la Bosnia: l’infortunio non preoccupa e l’attaccante sta bene. Skriniar è atteso a Milano entro sabato per effettuare accertamenti con lo staff medico dell’Inter. Anche nel caso dello slovacco non c’è preoccupazione”.