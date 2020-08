Siviglia-Inter, nerazzurri arrivati a Colonia: Lautaro Martinez il primo

Si avvicina la marcia di preparazione a Siviglia-Inter, finale di Europa League in programma alle 21.00 di questa sera. I nerazzurri sono appena arrivati allo Stadion Köln di Colonia dopo la partenza da Düsseldorf (vedi articolo). Il primo a scendere dal bus? Lautaro Martinez.

CARICA – Lautaro Martinez, seguito subito dopo da Sebastiano Esposito. Questi i primi due giocatori nerazzurri a scendere dal bus all’arrivo allo Stadion Köln di Colonia, dove questa sera andrà in scena Siviglia-Inter, sfida di Europa League. Tutto pronto dunque per la grande sfida di questa sera, con i giocatori che a breve dovrebbero scendere in campo per il riscaldamento, prima del grande momento: un calcio d’inizio che in casa nerazzurra si aspetta da 10 anni.