Simonelli: «Spareggio scudetto? Forse non a Milano. Spiego la data di Inter-Roma»

Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, si è pronunciato su due temi caldi in casa Inter: lo Stadio del possibile spareggio scudetto e il motivo della scelta di domenica per la sfida con la Roma.

IL RAGIONAMENTO – Ezio Simonelli ha parlato in conferenza stampa di una serie di argomenti focali per il calcio italiano, compresi due riguardanti nello specifico l’Inter. Il Presidente della Lega Serie A si è innanzitutto espresso in questi termini sul tema del luogo in cui disputare l’eventuale spareggio scudetto con il Napoli, non escludendo un’ipotesi: «Tema di ordine pubblico in caso di sfida a Milano? Probabilmente sì. Ad ogni modo, non sono abituato a fasciarmi la testa prima di essermela rotta, per cui vedremo. La data? Tutti noi vorremmo avere l’Inter in finale di Champions League… in quella circostanza bisognerebbe trovare un altro giorno. L’ultima di campionato è il 24-25 maggio, mentre il 31 c’è la finale. Non sarebbe opportuno inserire lo spareggio tra le due date».

Simonelli sulla scelta di disputare Inter-Roma nel giorno di domenica

LA DATA – Simonelli si è successivamente soffermato sulla scelta di far tenere Inter-Roma di domenica, una decisione accolta con molte perplessità nell’ambiente. Di seguito le sue parole: «Non mi sarei mai sognato di far giocare Inter-Roma in concomitanza con i funerali del Santo Padre. Io avrei voluto che si giocasse sabato sera, così da consentire all’Inter di avere gli stessi giorni di riposo del Barcellona. Non sarebbe stata un’eccezione, la partita si sarebbe sempre tenuta a Milano ma alle 20.45. Alla fine hanno tutte giocato di domenica, tenendo conto del pensiero espresso anche da Inter e Roma».