Simonelli: «Ipotesi spareggio? Non a Milano! C’è una sola sede»

Simonelli parla dell’ipotetico spareggio tra Inter e Napoli per lo scudetto. Il presidente della Lega Serie A dice che a Milano non si potrà fare.

PROSSIMA E ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO – Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, sulla trentottesima giornata da calendarizzare: «Abbiamo due partite libere, Milan-Monza e Bologna-Genoa, poi le due gare per lo scudetto e sei partite con in ballo zona coppe e retrocessioni. Sostanzialmente avremo tre o quattro blocchi».

SPAREGGIO SCUDETTO – Sempre Simonelli, a Radio anch’io Sport sulle frequenze di Radio Rai, dice la sua sulla location dell’eventuale spareggio: «Per Como-Inter e Napoli-Cagliari sarà una scelta difficile, perché si vorrebbe dare la gioia ai tifosi di veder vincere la propria squadra in un giorno festivo, dall’altra dobbiamo dare all’Inter la possibilità di giocare lo spareggio con un adeguato riposo prima della Champions League, anche se al momento lo spareggio è una condizione difficile. A Milano in ogni caso non si potrebbe giocare perché c’è un provvedimento che lo vieta, Roma sarebbe l’unica sede possibile».

CONTRO IL REGOLAMENTO – Se dovesse esserci lo spareggio e davvero la Lega decidesse di spostare la sede da Milano a Roma il regolamento non sarebbe rispettato, perché questo prevede che la squadra con la miglior differenza reti giochi in casa.