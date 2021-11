Sheriff-Inter, De Vrij torna titolare. Ballottaggi sugli esterni – Sky

Sheriff-Inter è in programma domani sera alle 21:00. Un crocevia fondamentale per la stagione dei nerazzurri. Stefan De Vrij torna titolare. Dubbi per Inzaghi sulle corsie esterne. Le ultime da Matteo Barzaghi per Sky Sport

BALLOTTAGGI – Sheriff-Inter si avvicina. Una sfida fondamentale per il prosieguo del cammino europeo dei nerazzurri guidati da Inzaghi. Matteo Barzaghi fornisce le ultime sulla possibile formazione: «Per capire le scelte di Simone Inzaghi bisognerà attendere. Alcuni giocatori rientrano, dopo il riposo in campionato. De Vrij riprenderà il suo posto al centro della difesa, al fianco di Skriniar e Bastoni. A centrocampo sicuri del posto Barella e Brozovic, con i soliti ballottaggi sulle fasce. In attacco rientra Lautaro Martinez al fianco di Dzeko. L’argentino non ha ancora segnato in Champions League e vuole sbloccarsi».