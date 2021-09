Shakhtar Donetsk-Inter, un solo cambio per Inzaghi rispetto a sabato

Shakhtar Donetsk-Inter si avvicina. In vista della seconda partita di Champions League, Inzaghi dovrebbe cambiare solamente un giocatore rispetto alla gara pareggiata per 2-2 contro l’Atalanta

FORMAZIONE − In vista della gara di domani sera Shakhtar Donetsk-Inter, Simone Inzaghi dovrebbe recuperare alcuni giocatori acciaccati. Tra questi rientrano Joaquin Correa che oggi si è allenato regolarmente con il gruppo e Arturo Vidal, il quale potrebbe anche essere convocato. Unico out sarà Stefano Sensi. Per quanto riguarda l’undici che l’ex tecnico della Lazio schiererà in campo, secondo Sport Mediaset sarà confermata la squadra titolare vista contro l’Atalanta. Unica eccezione Denzel Dumfries al posto di Matteo Darmian.