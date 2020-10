Shakhtar Donetsk-Inter: scelto il giocatore in conferenza con Conte

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

È la vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter. Alle 18:30 andrà in scena la conferenza stampa della vigilia di Antonio Conte. Ad accompagnarlo uno dei calciatori della rosa nerazzurra. Ecco chi

CONFERENZA STAMPA – Shakhtar Donetsk-Inter è un crocevia fondamentale per la stagione dei nerazzurri. Antonio Conte, alle 18:30, parlerà in conferenza stampa (qui i dettagli). Al suo fianco ci sarà Lautaro Martinez, decisivo nell’ultima sfida tra le due squadre (semifinale di Europa League 2019/2020, ndr). Alle 17:30, invece, andrà in scena la conferenza stampa di Luis Castro, allenatore della squadra Ucraina, accompagnato da Dentinho. La redazione di Inter-News seguirà entrambi gli eventi in diretta.