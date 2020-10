Shakhtar Donetsk-Inter: Hakimi titolare con tanta voglia di rivincita

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Shakhtar Donetsk-Inter sarà l’occasione per veder esordire Hakimi, in Champions League, con la maglia nerazzurra. Il classe ’98 ha tanta voglia di riscatto dop o quanto accaduto la settimana scorsa. In più, l’ex Dortmund deve saldare un debito con Conte

VENDETTA – Sarebbe bello pensare che con Hakimi in campo l’Inter avrebbe preso tre punti col Borussia Monchengladbach. Putroppo, o per fortuna, il calcio non è materia per variabili singole. Di certo, però, Antonio Conte sarebbe stato ben lieto di avere a disposizione la sua freccia sul binario di destra. In Shakhtar-Donetsk-Inter, l’ex Borussia Dortmund avrà la chance di riprendersi quanto il tampone Uefa gli ha tolto, a pochissime ore dall’esordio in Champions League con l’Inter.

CONTO APERTO – Lo scorso anno, con la maglia dei gialloneri, Hakimi mise a segno 4 gol in 8 presenze di Champions League. La doppietta che rifilò all’Inter, nella gara di Dortmund passata alla storia per lo sfogo di Conte, mise in mostra il suo intero repertorio di skills. La squadra nerazzurra, probabilmente, non aveva ancora deciso di fiondarsi su Hakimi per blindare la fascia destra. Ma certamente quella gara contribuì a far scattare la scintilla. La gara di stasera chiude così un mini-cerchio aperto a novembre scorso. Hakimi esordisce in Europa con l’Inter e con tanta voglia di far bene. Per ripagare i nerazzurri di quanto sottratto al Westfalenstadion esattamente un anno fa.