Setién: “Lautaro Martinez al Barcellona? Mi piace come tutti, ma non parlo”

Setién fra pretattica su Lautaro Martinez. L’allenatore del Barcellona, intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione “El Partidazo” del canale spagnolo Movistar, si rifiuta di parlare dell’attaccante dell’Inter.

NO COMMENT – Quique Setién liquida in poche parole il discorso Lautaro Martinez: «Io, per principio, non parlo di giocatori che non sono al momento nel club. Mi devo già preoccupare di tutti quelli che ho in rosa e di quello che ci troviamo adesso davanti, su cui dobbiamo essere concentrati. Mi piace? Come tutti i buoni calciatori». E sì che, l’ultima volta, Setién aveva invece parlato eccome di un calciatore sotto contratto con l’Inter (vedi articolo).