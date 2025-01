Serie A, la classifica aggiornata dopo la 21ª giornata: Inter, è duello

La ventunesima giornata di Serie A si è appena conclusa, con la vittoria per 4-1 del Como sull’Udinese che rilancia i lariani in classifica. Ma in testa è ormai definito: sarà un duello fra Inter e Napoli.

SERIE A 2024-2025 – 21ª GIORNATA

Roma-Genoa 3-1 25’ Dovbyk, 33’ Masini (G), 60’ El Shaarawy, 73’ aut. Leali

Bologna-Monza 3-1 4’ Maldini (M), 22’ Castro, 34’ Odgaard, 69’ Orsolini

Juventus-Milan 2-0 59’ Mbangula, 64’ Weah

Atalanta-Napoli 2-3 16’ Retegui (A), 27’ Politano, 40’ McTominay, 55’ Lookman (A), 78’ Lukaku

Fiorentina-Torino 1-1 38′ Kean, 70′ Gineitis (T)

Cagliari-Lecce 4-1 42′ Pierotti (L), 60′ Gaetano, 65′ Luperto, 80′ Zortea, 83′ Obert

Parma-Venezia 1-1 20′ rig. Pohjanpalo (V), 56′ rig. Hernani

Verona-Lazio 0-3 2′ Gigot, 21′ Dia, 58′ Zaccagni

Inter-Empoli 3-1 55′ Lautaro Martinez, 79′ Dumfries, 83′ Esposito (E), 89′ M. Thuram

Como-Udinese 4-1 5′ Diao, 44′ Strefezza, 50′ Payero (U), 78′ aut. Bijol, 90′ Paz

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 50

Inter 47 *

Atalanta 43

Lazio 39

Juventus 37

Fiorentina 33 *

Bologna 33 *

Milan 31 *

Roma 27

Udinese 26

Torino 23

Genoa 23

Como 22

Cagliari 21

Empoli 20

Parma 20

Lecce 20

Verona 19

Venezia 15

Monza 13

* una partita in meno

VENTIDUESIMA GIORNATA SERIE A

Torino-Cagliari venerdì 24 gennaio ore 20.45

Como-Atalanta sabato 25 gennaio ore 15

Napoli-Juventus sabato 25 gennaio ore 18

Empoli-Bologna sabato 25 gennaio ore 20.45

Milan-Parma domenica 26 gennaio ore 12.30

Udinese-Roma domenica 26 gennaio ore 15

Lecce-Inter domenica 26 gennaio ore 18

Lazio-Fiorentina domenica 26 gennaio ore 20.45

Venezia-Verona lunedì 27 gennaio ore 18.30

Genoa-Monza lunedì 27 gennaio ore 20.45