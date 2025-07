Serie C, calendario anticipi-posticipi 1ª-7ª giornata: la data di Novara-Inter U23!

Dopo i sorteggi del calendario della Serie C 2025/2026 di qualche giorno fa, arriva adesso l’ufficialità sulle date e gli orari delle prime sette giornate di campionato. Ecco tutti gli anticipi e i posticipi, dalla 1ª alla 7ª giornata di Serie C. Novara-Inter U23, prima partita in assoluto della neonata seconda squadra nerazzurra nel terzo campionato per ordine di importanza.

SERIE C GIRONE A – CALENDARIO PRIMA GIORNATA

Alcione Milano-Triestina sabato 23 agosto ore 18

Giana Erminio-Trento sabato 23 agosto ore 18

Albinoleffe-Dolomiti sabato 23 agosto ore 21

Lecco-Ospitaletto sabato 23 agosto ore 21

Union Brescia-Arzignano sabato 23 agosto ore 21

Pergolettese-Renate domenica 24 agosto ore 18

Virtus Verona-Cittadella domenica 24 agosto ore 18

Vicenza-Lumezzane domenica 24 agosto ore 21

Pro Patria-Pro Vercelli domenica 24 agosto ore 21

NOVARA-INTER U23 lunedì 25 agosto ore 20.30

SERIE C GIRONE A – CALENDARIO SECONDA GIORNATA

Cittadella-Alcione Milano venerdì 29 agosto ore 21

Pro Vercelli-Albinoleffe venerdì 29 agosto ore 21

Renate-Giana Erminio sabato 30 agosto ore 18

Triestina-Lecco sabato 30 agosto ore 18

Dolomiti B.-Novara domenica 31 agosto ore 15.30

INTER U23-PRO PATRIA domenica 31 agosto ore 15.30

Lumezzane-Pergolettese domenica 31 agosto ore 15.30

Trento-Union Brescia domenica 31 agosto ore 18

Arzignano V.-Virtus Verona domenica 31 agosto ore 18

Ospitaletto F.-L.R. Vicenza domenica 31 agosto ore 21

SERIE C GIRONE A – CALENDARIO TERZA GIORNATA

Albinoleffe-Renate sabato 6 settembre ore 15

Alcione Milano-Lumezzane sabato 6 settembre ore 15

Pergolettese-Cittadella sabato 6 settembre ore 20.30

Union Brescia-Pro Vercelli sabato 6 settembre ore 20.30

VIRTUS VERONA-INTER U23 sabato 6 settembre ore 20.30

Lecco-Dolomiti B. domenica 7 settembre ore 15

Novara-Trento domenica 7 settembre ore 15

Triestina-Ospitaletto F. domenica 7 settembre ore 15

Giana Erminio-Pro Patria domenica 7 settembre ore 17.30

L.R. Vicenza-Arzignano V. domenica 7 settembre ore 17.30

SERIE C GIRONE A – CALENDARIO QUARTA GIORNATA

Arzignano V.-Giana Erminio venerdì 12 settembre ore 20.30

Ospitaletto F.-Pergolettese venerdì 12 settembre ore 20.30

Dolomiti B.-Alcione Milano sabato 13 settembre ore 15

Lumezzane-Triestina sabato 13 settembre ore 15

Pro Vercelli-Virtus Verona sabato 13 settembre ore 15

Renate-Union Brescia sabato 13 settembre ore 15

INTER U23-LECCO domenica 14 settembre ore 15

Trento-Albinoleffe domenica 14 settembre ore 15

Pro Patria-Novara domenica 14 settembre ore 17.30

Cittadella-L.R. Vicenza lunedì 15 settembre ore 20.30

SERIE C GIRONE A – CALENDARIO QUINTA GIORNATA

Alcione Milano-Renate domenica 21 settembre ore 12.30

PERGOLETTESE-INTER U23 domenica 21 settembre ore 12.30

L.R. Vicenza-Pro Patria domenica 21 settembre ore 15

Lecco-Trento domenica 21 settembre ore 15

Novara-Pro Vercelli domenica 21 settembre ore 15

Lumezzane-Ospitaletto F. domenica 21 settembre ore 17.30

Triestina-Arzignano V. domenica 21 settembre ore 17.30

Virtus Verona-Dolomiti B domenica 21 settembre ore 17.30

Albinoleffe-Cittadella domenica 21 settembre ore 20.30

Union Brescia-Giana Erminio domenica 21 settembre ore 20.30

SERIE C GIRONE A – CALENDARIO SESTA GIORNATA

Arzignano V.-Alcione Milano giovedì 25 settembre ore 18.30

Cittadella-Lumezzane giovedì 25 settembre ore 18.30

Giana Erminio-Virtus Verona giovedì 25 settembre ore 18.30

Pro Patria-Albinoleffe giovedì 25 settembre ore 18.30

Renate-Ospitaletto F. giovedì 25 settembre ore 18.30

Trento-Pergolettese giovedì 25 settembre ore 18.30

Dolomiti B.-L.R. Vicenza giovedì 25 settembre ore 20.45

INTER U23-TRIESTINA giovedì 25 settembre ore 20.45

Pro Vercelli-Lecco giovedì 25 settembre ore 20.45

Union Brescia-Novara giovedì 25 settembre ore 20.45

SERIE C GIRONE A – CALENDARIO SETTIMA GIORNATA

Trento-Arzignano V. domenica 28 settembre ore 12.30

Albinoleffe-Novara domenica 28 settembre ore 15

Triestina-Renate domenica 28 settembre ore 15

Virtus Verona-Union Brescia domenica 28 settembre ore 15

Pergolettese-Dolomiti B. domenica 28 settembre ore 17.30

Lecco-Giana Erminio domenica 28 settembre ore 20.30

LUMEZZANE-INTER U23 domenica 28 settembre ore 20.30

Cittadella-Pro Patria lunedì 29 settembre ore 20.30

L.R. Vicenza-Pro Vercelli lunedì 29 settembre ore 20.30

Ospitaletto F.-Alcione Milano lunedì 29 settembre ore 20.30