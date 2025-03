Serie A, ufficiali le date del Campionato 2025-2026: quando inizia e quando finisce

Il campionato di Serie A è giunto in una fase calda, con Inter e Napoli separate da soli tre punti a nove giornate dal termine. In questo scenario, la Lega ha comunicato le date della prossima stagione.

LE DATE – La Lega Serie A ha ufficializzato la data d’inizio e quella di chiusura del Campionato 2025-2026. Rispetto a quello ancora in corso, il cui inizio è avvenuto il 17 agosto 2024 e la cui fine è stata fissata per il 25 maggio 2025, il prossimo Campionato avrà la sua alba il 24 agosto 2025 (con gli anticipi previsti il 23) e il suo tramonto il weekend del 24 maggio 2026. Una decisione, quest’ultima, che consente alle società italiane di disporre di una settimana in più per poter definire le proprie rose in estate.