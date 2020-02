Serie A, tre squadre per lo scudetto! L’Inter si affida a Lukaku – CdS

In Serie A tre squadre possono vincere lo scudetto, non accadeva da ben vent’anni! Il “Corriere dello Sport” analizza i casi specifici di Juventus, Inter e Lazio che continuano a darsi battaglia grazie ai tre bomber quali Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e Ciro Immobile.

CORSA A TRE – Tre squadre per lo scudetto trascinate da tre bomber: un portoghese, un belga e un italiano. Come sottolinea il quotidiano romano “sembra l’inizio di una barzelletta, ma qui nessuno ride”, sì, perché in tre hanno segnato ben 60 gol e mancano ancora sedici giornate al termine del campionato: “Ronaldo 19, Lukaku 16, Immobile 25. Tutti e tre hanno qualche primato. Ciro è quello che segna di più: 25 gol in 21 presenze e da questa cifra discende la miglior media gol-minuti, a segno ogni 69,68, contro 88,16 di Ronaldo e 117,81 di Lukaku. Interessanti sono le percentualirealizzative: Ronaldo ha la peggiore, 18,10, contro 24,24 di Lukaku e 30,12 di Immobile. Però CR7 è quello che ci prova di più: 105 tiri contro gli 83 di Immobile e i 66 di Lukaku”.

SU LUKAKU – Romelu Lukaku risponde presente alla chiamata di Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente all’Inter “al Manchester United non si trovava bene, aveva bisogno di nuove emozioni, di un tecnico che lo volesse fortemente, pungolando il suo spirito, che gli facesse ritornare la voglia di diventare un trascinatore non solo con i gol, ma anche con la leadership. Aveva bisogno di una guida e l’ha trovata in Conte”.