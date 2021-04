Una delle principali notizie di oggi è l’apertura al 20% della capienza del Mapei Stadium di Reggio Emilia, per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus (vedi articolo). Il sottosegretario alla Salute Costa, che aveva fatto l’annuncio, a Sky Sport 24 non esclude un OK pure in Serie A.

SI RIAPRE! – Il 19 maggio Atalanta-Juventus, la finale di Coppa Italia, avrà poco più di quattromila spettatori allo stadio. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, commenta: «Ritenevo opportuno, in considerazione del fatto del 25% l’11 giugno (per gli Europei, ndr), che fosse utile valutare a eventi antecedenti il pubblico in presenza. La notizia di oggi è buona: l’OK del Governo al pubblico per la finale di Coppa Italia. Ragioniamo sul 20%, da oggi il CTS è al lavoro per definire i protocolli, i flussi, i deflussi e ovviamente la sicurezza di chi parteciperà alla partita. Stiamo lavorando, come Governo, per aumentare le aperture e garantire, al calcio e allo sport, gli eventi in presenza. Quando diamo queste disponibilità diamo un segnale non solo al calcio e allo sport, ma all’intero Paese. C’è bisogno di tornare alla normalità: notizie come queste danno positività per il futuro».

ANCHE IN CAMPIONATO? – Costa parla anche della possibilità di avere il pubblico in Serie A, nelle ultime giornate: «Ragioniamo. Certamente l’obiettivo per la finale di Coppa Italia è importante, e anche per la finale degli Internazionali di tennis del 16 maggio. Credo che giorno dopo giorno, ovviamente valutando i dati dell’epidemia e del piano vaccinale, si stiano creando le condizioni per un ritorno alla normalità».