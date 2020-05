Serie A, terminato incontro FIGC-CTS per i protocolli! Ora palla al Ministero

La Serie A aspetta ulteriori novità dal Governo per poter ripartire dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Intanto FIGC e CTS hanno terminato l’incontro odierno per discutere dei protocolli che dovranno garantire la sicurezza agli sportivi

PROTOCOLLI DI RIPRESA – Si è appena concluso l’incontro tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Protezione Civile. Il tema del giorno, come noto, riguarda i protocolli di ripresa degli allenamenti di gruppo per le squadre di calcio. E ovviamente la possibilità di ripresa dei campionati, in particolare quello di Serie A. La riunione tra FIGC e CTS è durata circa un’ora e mezza. Adesso il CTS dovrebbe presentare una relazione al Ministero della Salute. Come anticipato dalla “Gazzetta dello Sport”, seguiranno aggiornamenti.